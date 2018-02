Solman: järjekordne keskerakondlane jäi altkäemaksu võtmisega vahele

«Keskkriminaalpolitsei töötajad pidasid teisipäeval kinni Lääne-Tallinna keskhaigla hooldusravikliiniku juhataja Mark Levini, keda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises hooldusravikliinikus ravil olnud patsientide lähedastelt. Kahjuks on paljudele jäänud märkamata, et Mark Levin on olnud kauaaegne Keskerakonna liige ja kuulus Tallinna linnavolikogu eelmises koosseisu. Levin on järjekordne linnasüsteemis töötanud keskerakondlane, kellele on langenud korruptiivse tegevuse vari. Eriti taunimisväärne antud juhtumi puhul on see, et see toimus abivajajate arvelt,» ütles Solman.