Fotod: Meremuuseum avab vabariigi aastapäeval näituse sajast laevast

Iga aastat perioodil 1918–2018 tähistab näitusel üks laev, millega seoses on just sel aastal toimunud märgiline sündmus. See võib olla laeva valmimise või hukkumise aasta, kuid ka Eesti lipu all üle ekvaatori sõitmine, Rootsist Ameerika Ühendriikidesse põgenemine või Tallinnast lähtuvate kruiisireiside alustamine Läänemerel. Esindatud on kõikvõimalikud alused – reisilaevad, sõjalaevad, kaubalaevad, purjekad, aurikud, jõelaevad jne. Näitus on ühtlasi kummardus noil tähenduslikel laevadel töötanud, õppinud või reisinud inimestele.