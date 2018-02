Fotod: hotell Estorias avati mereteemaline numbrituba

Solo Sokos Hotel Estoria on mõne aasta eest avatud hotell, millel on Viru hotelliga ühine sissepääs, kuid mis asub hotelli kõrval olevas Viru keskuse kompleksi kuuluvas hoones seitsmendal, kaheksandal ja üheksandal korrusel. Hotellis on 93 numbrituba ning sinna pääseb Viru hotelli seitsmendalt korruselt kahte hoonet ühendava klaasgalerii kaudu.

Hotelli nimi Estoria on tuletatud sõnadest Estonia ja Stories ehk lood ning selle iga numbrituba jutustabki ühe loo Eesti kohta. Hotelli jagatud lood on koondatud ka 2015. aastal ilmunud raamatusse «100 põhjust, et Eestisse tulla». Raamat on nii menukas, et äsja tuli välja neljas trükk ja seda on müüdud 11 000 eksemplari.

Mereteemaline hotellituba jutusta nii Suurest Tõllust, Georg Otsast kui veel mitmest laevast. «Soomel ja Eestil on hulk ühist meresõidu ajalugu ja siin hotellitoa seinal olevad pildid kajastavadki seda ajalugu,» ütles Meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

«Georg Otsa kaptenisillal seisis aastaid Ülo Kollo ja siin seinal klaasi all on koos tema fotoga ka kapteni sokid, millest üks on roheline ja teine punane. Teatavasti on laeval käigutuled ja parempoolne tuli on roheline ning vasak punane ja niimoodi peaks ka neid sokke kandma. Tegelikult sai see asi alguse palju varem, kui Whitbread Round The World Race’il üks kapten tõmbas kogemata ühte jalga rohelise, teise punase soki. Sealt on ka pärit väljend «captain’s socks»,» rääkis Dresen.