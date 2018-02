Jaak Juske videoekskursioon Eesti Vabariigi sünniradadel

Kolmas peatuspaik on Eesti Panga hoone ees. 24. veebruari 1918 pärastlõuna tuli Eesti rahvusväeosade kaitse all siia kolmeliikmeline Päästekomitee, mis andis just selles majas välja oma esimesed päevakäsud. Ja just siin nimetati ametisse Eesti Vabariigi esimene ajutine valitsus Konstantin Pätsi juhtimisel.