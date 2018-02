Nõmmel hukkus tulekahjus eakas mees

«Traagiline tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse lohakast siseruumides suitsetamisest. Möödunud aastal sai üle poole tulekahjudest, milles hukkus inimene, alguse just lohakast suitsetamisest. Tuleohutuse seisukohalt on kõige turvalisem suitsetada õues ning torgata pärast tervistkahjustava tegevuse lõppu koni näiteks veega täidetud purki,» lisas Hirs.

«Kortermaja on koht, kus elanike käitumisharjumused on otsesel või kaudsel viisil terve majarahva ühine asi. Turvalisus on kindlasti teema, mida peab arutama korteriühistu koosolekul. Kõige mõistlikum on leppida päästeametnike poolne kodunõustamine kokku kõikides kortermaja kodudes. Enda kodu võib olla tuleohutusnõuetele vastav, väga tore, nii peabki. Siiski ei pruugi see olla piisav - kui mõne naabri kodus tuleohutusnõudeid rikutakse, olete ohus kõik. Kodunõustamiste tellimine on jätkuvalt täiesti tasuta ja imelihtne. Selleks tuleb helistada päästeala infotelefonil 1524 ja enda jaoks sobiv aeg kokku leppida,» soovitas Hirs.