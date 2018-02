Fotod: Vabadussõjas hukkunud raudteelaste mälestustahvel jõudis taas oma kohale

«Mõned mälestusmärgid oleme taastanud, mõned elavad meie mälestustes. Aga see mälestustahvel tuli ise tagasi meie juurde ja see on imeline. Vabadussõja ajal ja Eesti vabariigi sünni juures oli raudteel ja raudteelaste tegevusel väga suur tähtsus. Aga nagu ka täna me ei märka tihtipeale neid vaikseid töömehi, kes teistele märkamatult oma tööd. Igas sõjas on oma kangelased ja igas sõjas ja kriisis on need, kes lihtsalt tegid oma tööd, nii nagu nad olid harjunud ja harjutanud. Me teame palju soomusrongidest, aga soomusrongid teadupärast mööda põldu ei sõida. Järelikult pidid olema korras raudteed ja meil olid raudteelased, kes tegid lihtsalt oma tööd, seda ka kriisi ajal,» rääkis president Kersti Kaljulaid mälestustahvli avamisel.