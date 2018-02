Alina Tubli: Pirita tee ummikuid leevendab Piritale uue kooli ja lasteaia rajamine

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on Pirita linnaosa elanike arv kahekordistunud ning elanike arvu kasv ei näita aeglustumise märke. Möödunud aasta seisuga elab Pirital 4501 last ja noort vanuses 0-19 eluaastat. Pirita linnaosasse rajatud ja rajatavad korterelamud on atraktiivseks eluasemeks just noortele ja lastega peredele. Pirita linnaosa peetakse Tallinna kõige turvalisemaks ning siinne roheline elukeskkond pakub häid võimalusi laste kasvatamiseks. Ainsaks murekohaks on kodulähedaste lasteaia- ning koolikohtade nappus.

Pirital on linnale kuuluvates lasteaedades kohti 630, koos eralasteaedadega 717, kuid lapsi ainuüksi vanuserühmas 0-4 aastat on 1116. Tõsi, kõik järjekordades olevad lapsed ei ole ilma vajaliku kohata, nad ootavad, et tekiks vakants just neile meelepärasemasse lasteaeda. Tõsi on ka see, et juuli alguses valmiv Pirita Kose Lasteaia uus hoone koos 51 lisakohaga pakub probleemile osalise lahenduse. Kuid peame mõtlema juba järgmistele sammudele ning alustama Padriku Lasteaia laiendamist.

Koolikohti on Pirital koos gümnaasiumiga 1334, kuid kooliealisi lapsi pea kaks korda nii palju. Merivälja Kooli kuueklassilisest üheksaklassiliseks muutmine oli ülivajalik ning tõi leevendust. Pirita Majandusgümnaasium kasvatab populaarsust ning pärast põhikooli lõpetamist kesklinna suundunud noored pöörduvad tagasi. Kuid mõlemad koolid, nii Merivälja Kool kui Pirita Majandusgümnaasium, lähenevad õpilaste arvu poolest oma võimete piirile kui pole selleni juba jõudnud. Lapsed ei peaks käima koolis nn teises vahetuses, vaid oma eakaaslastega koos, et säiliks võimalus osaleda ka huviringidest. Pirita lastel peab olema võimalus käia koolis kodu lähedal, kus on võimalus saada sama kõrge kvaliteediga haridus kui kesklinna eliitkoolides.