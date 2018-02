Fotod ja video: esimesed õnnelikud pääsesid Pranglilt jäävangist

Esimese lennuga saabusid Leppneeme sadamasse kaks täiskasvanut ning kaks last. Kõigepealt oli lootus saarelt pääseda juba eile, kuid siis selguski, et raskete ilmastikuolude tõttu see plaan siiski õnneks ei lähe. Esimeste seas kopteriga mandrile pääsenud isa väikese lapsega tunnistas, et see oli nende esimene kopterireis.