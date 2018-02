Tallinn on valmis kodutute öömajades lisakohti looma

«Soovin veelkord rõhutada, et inimesed märkaksid enda ümber abivajajaid. Eestisse on saabunud külmalaine ning peame üksteise eest hoolitsema. Kui näete inimesi, kes vajavad mistahes abi, siis abistage neid või helistage numbrile 112 ja kutsuge kiirabi. Inimestel tasub riietuda soojalt ja kihiliselt ning pidada kinni ka hügieeninõuetest, et ise haigestumist vältida. Aidake ka oma naabreid ja lähedasi ning veenduge, et ka neil oleks kodu soe. Samas tasub veenduda ka selles, et kodud oleksid tuleohutud. Õnnetuste vältimisele saab iga inimene Eestis kaasa aidata,» lisas Mölder.