Vandaalid purustasid Musumäel valgusinstallatsiooni

«Kahjuks tuli meil vahetult enne iseseisvuspäeva halva üllatusena tõdeda, et vandaalid on rüüstanud valgusinstallatsiooni, mille sõbrapäevaks Musumäele paigaldasime ja kevade saabumiseni sinna jätta kavatsesime,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

«Süda läheb nüüd remonti, aga tuleva esmaspäeva hommikul on see tagasi Musumäel ja veidi nähtavamal kohal – et vandaalid eemal hoida ja heade kavatsustega tulijale paremini märgatavaks teha,» lubas Svet. Musi-nimeline installatsioon on osutunud turistide ja ka linlaste seas nii populaarseks, et pildistajaid jätkub isegi pakasest hoolimata selle juurde pidevalt.