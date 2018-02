Tallinn juhib Eesti ja Soome ühise transpordi piletisüsteemi projekti E-Ticketing

Eesti ja Soome on ühed kõige tihedamini seotud Euroopa riigid, märgitakse seletuskirjas. Soome on eestlaste jaoks välismaine tööturg number 1, samal ajal on Eesti üks soomlaste seas populaarseimaid turismisihtkohti. Viimase kümne aasta jooksul on kahe riigi vahel liikuvate inimeste arv ja kaupade hulk stabiilselt kasvanud ning prognoosid näitavad kasvu jätkumist.