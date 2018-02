Savisaare loodud Eesti Ühistupank peab läbirääkimisi Coop Panga väikeaktsionäriga

«Ühiskonnale on pidevalt jäetud mulje, et tulundusühistu Eesti Ühistupank oleks justkui mingi Tallinna linna ainuomandis olev pank. Tegelikult see ju nii ei ole. Tallinna linn on seal ainult üks aktsionär, kes, tõsi küll, on sinna investeerinud keskmisest rohkem ressurssi. Selle tõttu on tänane olukord selline, et linnavalitsus läheb linnavolikogust küsima luba osaleda selle ühistu ümberformeerimisel. Tema põhikirja muutustel saab olema selline sisu, et tulundusühistu Eesti Ühistupank selle nime all enam edasi ei eksisteeri. Nõukogu on otsustanud ja juhatus on 13. märtsiks kokku kutsunud panga aktsionäride üldkoosoleku, kus uus põhikiri ilmselt vastu võetakse. See tähendab, et tekib klassikaline tulundusühistu, milles Tallinna linn endiselt osaleb. Ja selle tulundusühistu taotlused ei ole enam krediidiasutuse põhimõtetega. Uue põhikirja järgi, mis peaks kinnitatud saama, on Ühistupank lihtsalt tulundusühistu, mis ei taotle krediidiasutuse staatust, ehk läbirääkimised finantsinspektsiooniga selle tegevusloa saamiseks lõpetatakse, sest selleks pole enam põhjust,» selgitas abilinnapea.