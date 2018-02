Hotelli arendusele ette jääv Kentmanni kohtumaja kolib ajutiselt Tõnismäele

Riigi Kinnisvara ASi pressiesindaja Urmas Glase sõnul peab kohus ajutisele pinnale kolima seetõttu, et Kentmanni tänava maja kuulub eraomanikule ja selle üürileping lõppeb. Omanikul on aga sõlmitud juba uus leping arendajaga, kes hakkab sinna hotelli rajama. See olevat aga nii täpne, et isegi hotelli avamiskuupäev on kirjas ning seetõttu ei olevat võimalik maakohtuga lepingut kasvõi mõn kuu võrra pikendada.