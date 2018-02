Blogi, video ja fotod: lennuki hädamaandumise tõttu häiritud olnud lennuliiklus avati nii stardiks kui maandumiseks

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff ütles Postimehele, et täna kell 17.11 tegi Tallinna lennujaamas hädamaandumise Smartlynxi lennuk Airbus A320.

Tallinna lennujaama pressiesindaja teatas hiljem, et lühendatud lennurada avatakse nii maandumisteks ja õhkutõusmisteks kell 21.30.

Lennuväljal viibiv Postimehe fotograaf ütles, et Smartlynxi lennuk seisab lennuraja Sõjamäe-poolses otsas ning on ilmselt lennurajalt veidi välja sõitnud. Lennurajal oli näha teenindavaid sõidukeid liikumas. Valmis olid seatud ka lennujaama päästeautod. Päästeameti pressiesindaja ütles, et päästjatel polnud vaja sündmuspaigale sõita.