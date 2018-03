Mustjõe veekvaliteet muudetakse eurorahadega paremaks

Projekti juhtivpartner on Tallinna keskkonnaamet. Partnerlusega on ühinenud Eestist Tallinna Tehnikaülikool, Söderhamni kommuun Rootsist, Soome keskkonnainstituut, Turu rakenduslik kõrgkool ja assotsieeritud partnerina Turu linn Soomest.

Tallinnas on planeeritud investeeringud Mustjõe kahe sängi alal enne jõe suubumist merre. Uues sängis on plaanis ehitada kaldakindlus pikkusega ca 700 meetrit. Vanas sängis on ette nähtud pilootinvesteering Mustjõe tervendamiseks sobiva taimestiku leidmiseks. Oodatud tulemuseks on fosfori ja hõljuvainete sisalduse vähendamine.

Mustjõgi, mis on üks 16 Tallinna territooriumil paiknevast jõest, algab Nõmme klindi jalamilt ja suubub Kopli lahte. Valgala pindala on 13,9 ruutkilomeetrit ja see hõlmab suurema osa Mustamäe ja Kristiine linnaosadest. Jõe pikkus on 1,8 kilomeetrit. Praeguseks on jõgi peaaegu kogu pikkuses pandud sademevee kanalisatsioonitorusse.