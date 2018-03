Viru tänava lillekioskid avatakse juba järgmisel nädalal

Kohus tutvus täiendavalt kaebuse põhjendustega ja leiab, et kellegi huvides ei ole see, et müügikioskid seisavad vaidluse ajal kasutuseta. Kohtus ei ole süvenenud veendumus, et kaebusi saaks pidada sellisel määral perspektiivikaks, et rakendada esialgset õiguskaitset pikemalt kui perioodiks kuni 19. märts ning pärast seda ka täisperioodiks (kokku kolm aastat), seda juhul kui kaebajad halduskohtu määrust ei vaidlusta. Kohus peab usutavaks, et müügikioskite enampakkumise võitjad on sõlminud siduvad kokkulepped allhankijate ja töötajatega ootuses, et neile võimaldatakse müügikioskite kasutamist, mistõttu selle mittevõimaldamine tekitab neile lisaks saamata jäänud tulule ka otsest varalist kahju.