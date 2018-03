Rongi all hukkunud naine võinuks pääseda: eemaldatud signaalfoori asendamist nõuti juba ammu

«Antud raudteeületuskoht on väga ohtlik ja on ainult aja küsimus, millal seal sellisel kujul jätkates võib juhtuda õnnetus,» hoiatas SynLab OÜ tehnilise teenuse juht Peeter Sillakivi tehnilise järelvalve ametit kaks ja pool aastat tagasi.

«Vajalik on kiiremas korras ehitada samasugused signaaltuled nagu seda on Lilleküla jaamas või alternatiivina rajada jalakäijatele tunnel,» andis Sillakivi tehnilise järelvalve ametile omapoolse soovituse.

«Tihtipeale on selliste õnnetusjuhtumite kommentaarides kuulda, et inimene on ise süüdi, kuna ta ei veendunud raudtee ületamise ohutuses. Aga kui ma vaatan kasvõi välismaal raudteeületuskohti, siis on seal tehtud palju enamat, et juhtida tähelepanu lähenevale raudteeületuskohale ja rongile,» ütles Peeter Sillakivi.