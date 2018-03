Galerii: Tallinna lennujaam sulges reisiterminali esise sõiduautodele

Invaparkimiseks on lennujaamas A2 parkla, kust pääseb reisiterminali kõige paremini läbi ühistranspordikeskuse ühendusgalerii. Erivajadusega reisijatel on võimalik lennujaama teenindajate abi paluda helistades telefonil 6 058 288.

Lennujaamas parkimise eest on kõige mugavam tasuda mobiilimaksega vastavalt piletil olevale infole, samuti leiduvad maksemasinad kõigi terminali väljapääsude juures ning A2 parklas. Ajutises «kiss&fly» parklas on tasuta parkimise aeg pikenenud 15 minutilt 20 minutini, kuid pikemal peatumisel on mõistlikum kasutada A2 ja A4 parklaid.