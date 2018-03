Pensionär võttis surnud tuttava pangakontolt tuhandeid eurosid

Naine ei teadnud, et tema tegu on karistatav

Põhja ringkonnaprokuratuur otsustas eelmisel nädalalal kriminaalmenetluse lõpetada. Prokuratuur märkis, et naist pole varem kriminaalkorras karistatud ja naine on tehtut tunnistanud ja kahetsenud. Naise sõnul ta ei teadnud, et selline raha väljavõtmine on kuritegu. Naine lubas käituda edaspidi seaduskuulekalt ja hüvitada Tallinna linnale oma tegevusega tekitatud kahju.