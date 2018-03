Fotod: Viru tänaval müüakse jälle lilli

«Homsest alustavad müügiga juba rohkemad ning minu andmetel 11 kioskit müüvad juba 8. märtsil,» ütles munitsipaalasutuse Tallinna Turud direktor Kersti Otteson esmaspäeva lõunal BNS-ile.

Lillekioskeid on kokku 14 ning neist 11 on ka rentnikele üle antud.

Tallinna halduskohus muutis reedel seisukohta Viru tänava lilleturu müügikioskite kasutusse andmise keelamise osas ning andis linnale loa sõlmida enampakkumiste võitjatega kasutuslepingud. «Esmalt kehtivad lepingud kuni 19. märtsini ja kui määrust edasi ei kaevata, siis sõlmitakse leping täisperioodiks ehk kolmeks aastaks,» teatas linnavalitsus reedel.

Kohus tutvus täiendavalt kaebuse põhjendustega ja leidis, et kellegi huvides ei ole see, et müügikioskid seisavad vaidluse ajal kasutuseta. Kohtus ei ole süvenenud veendumus, et kaebusi saaks pidada sellisel määral perspektiivikaks, et rakendada esialgset õiguskaitset pikemalt kui perioodiks kuni 19. märts ning pärast seda ka täisperioodiks ehk kokku kolm aastat, seda juhul kui kaebajad halduskohtu määrust ei vaidlusta.

Kohus peab usutavaks, et müügikioskite enampakkumise võitjad on sõlminud siduvad kokkulepped allhankijate ja töötajatega ootuses, et neile võimaldatakse müügikioskite kasutamist, mistõttu selle mittevõimaldamine tekitab neile lisaks saamata jäänud tulule ka otsest varalist kahju.

Vandeadvokaat Alar Eiche esitas möödunud nädala teisipäeval halduskohtule kaebuse 12. veebruaril toimunud lilleturu müügikohtade enampakkumise järgselt vastuvõetud haldusaktide tühistamiseks, tuues muuhulgas põhjuseks, et kaubandustegevuse seadus lubab turul kaubelda vaid müügipileti alusel ning turukoha saamiseks pole võimalik enampakkumist läbi viia.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles neljapäeval BNSile, et linnasutus Tallinna Turud majandab Viru tänava lillekeskusega, mis on kaubanduspind ja millel pole turu põhimõtetega enam mitte mingisugust pistmist. «Oleme muutnud ka, mis seal salata, turgude põhimääruseid. Me ei käsitle seda turuna, vaid see on klassikaline kaubanduspind, kuhu sõlmitakse tähtajalised rendilepingud,» ütles Riisalu.

Viru tänava lilleturu suulisel enampakkumisel osales 52 ettevõtet, enampakkumise käigus kujunes ühe kuu rendihinnaks 3800 eurot, millele lisanduvad käibemaks ja kommunaalmaksed.

Lilleturul varasemalt kaubelnud 12 ettevõtjat vaidlustasid 22. detsembril Tallinna halduskohtus lilleturu müügikioskite kasutusse andmiseks suulise enampakkumise korraldamise. Halduskohus peatas 8. jaanuaril esialgse õiguskaitse korras enampakkumise läbiviimise, millest tulenevalt lükkas turge opereeriv Tallinna Turud varasemalt 16. jaanuariks määratud enampakkumise kohtuvaidluses täpsemate asjaolude selgumiseni edasi.

Tallinna ringkonnakohus tühistas 12. jaanuaril halduskohtu kehtestatud õiguskaitse enampakkumise osas märkides, et ettevõtjate kaebus on perspektiivitu.