Galerii ja video: ehitusel töötanud ukrainlased üritasid kontrolle märgates põgeneda

Ukrainlane tunnistab, et tuli Eestisse tööle turistina

Tallinna sadama lähedale kerkiva elumaja ehitusel töötav ukrainlane Andrei tunnistas intervjuus Postimehele, et tuli Eestisse Ukrainas internetiportaalist leitud tööpakkumise peale. Eestisse tuli ta tavalise turistina ja tööviisat ta endale ei vormistanud. Andrei on üks kolmest töölisest, kes üritasid kontrolle märgates ehituselt ära joosta. Postimehele antud intervjuus mees eitas põgenemissoovi.

Politseinikud ütlesid, et te jooksite ehitusplatsilt minema.

Ma ei jooksnud kuskile.

Mis üldse juhtus?

Midagi ei juhtunud. Ma tegin tööd, öeldi, et tule alla, ma tulin alla ja kogu lugu. Miks ma oleks pidanud ära jooksma, ausal inimesel ei ole midagi karta.

Kas te töötate siin?

Jah, aga mitte väga kaua.

Kust te pärit olete?

Ukrainast.

Kas teil on kõik paberid korras?

Loomulikult, ma töötan seaduslikult.

Kui palju te palka saate siin töötamise eest?

Ma ei ole veel palka saanud, aga kokkulepe on, et saan ligi viis eurot tunnis.

Mis firmas te töötate?

Ma ei tea täpselt, mingi paber mulle anti, seal on firma nimi kirjas, ma ei ole sellele tähelepanu pööranud. Ma ei ole siin kaua töötanud, seetõttu ei oska ma praegu seda öelda. Mulle lubati, et kõik vormistatakse ametlikult. Mina olen väike inimene, minu jaoks on tähtis, et mulle raha makstakse. Kuidas paberitega on, see ei ole enam minu ülesanne, põhiline on, et mulle raha antakse. Kõik muu mind ei huvita. Ma ei ole midagi seadusevastast teinud.

Kas te olete Eestis juba kaua?

Ei ole kaua, teist nädalat olen praegu.

Kuidas te Eestisse jõudsite?

No teate isegi, Ukrainas on palju internetilehekülgi, mis vahendavad töökohti Euroopasse, mitte ainult Eestisse. Leidsin ühe sellise lehekülje, helistasin ja jõudsime kokkuleppele. Sõitsin Eestisse turistina, ametlikku tööviisat mul ei ole. Tundsin huvi töö vastu ja mulle pakuti seda. Ja kõik. Ma ei teadnud, et võivad olla sellised väikesed nüansid nagu täna välja tuli. Oleks ma seda kõike teadnud, poleks ma nii töötanud. Kellele seda jama tarvis on. Ma ei ole enam 15-aastane ja ma saan aru, et seadusevastaselt ei tohi midagi teha. Tuleviku suhtes olen ma nüüd targem.

Kus te Eestis elate?

Elan Tallinnas, korteris.

Mis tänaval?

Küll ma räägin sellest politseinikele, ma ei taha seda teemat afišeerida. Küll ma räägin politseinikele ja te saate pärast nende käest küsida.

Kus on teie elukoht Ukrainas elate ja kuidas seal elu on?

Musta mere ääres. Teate ise, mis seal toimub. Tööd on raske leida. Praktiliselt on võimatu töötada. Sellepärast me sõidamegi teie juurde Euroopasse.

Kas siin makstav palk on teie jaoks hea?

Loomulikult. Palk on teie juures suurepärane. Meie palkadega ei saa seda üldse võrrelda.

Kas te oskate selgitada, miks politseinikud ütlevad, et te üritasite ära joosta?

Ma ei tea, millest nad räägivad. Ma tulin ülevalt alla tööriistade järgi. Kui mulle öeldi, et pean minema politseinike juurde, seda ma ka tegin. Mina ei jooksnud ära, kuhu mul joosta on? Võib-olla keegi jooksis, aga mina mitte.

Kas siin ehitusel on veel ukrainlasi töötamas, keda te teate?

Jah, näete, siin on veel. (Osutab kõrval seisvale kahele ukrainlasele).