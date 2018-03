Lasteaiad said sotsidelt traditsioonilised naistepäevakringlid

«Meist paljude jaoks seostub 8. märts lasteaedade, rõõmu ja kringlilõhnaga ning teadmisega, et meie lapsed on heades kätes,» ütles sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Rainer Vakra.

Üks last lasteaeda viinud ema kirjeldas sotsiaalmeedias, et Talve riivas parkimise käigus teist autot ja hakkas seejärel sõiduki roolis olnud lapseootel naist juhtunus süüdistama. Naise kinnitusel oli õnnetus pigem väike plekimõlkimine, kuid pealtnägijaid olevat ehmatanud just viis, kuidas Talve asja lahendas: pärast kokkupõrget teise auto roolis istunud rasedat naist süüdistades. Talve ise kinnitas toona, et õnnetust ei põhjustanud tema ja tal polevat kellegagi mingeid erimeelsusi olnud.