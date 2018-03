VIDEO Kuidas ületavad inimesed Tondil raudteed tipptunni ajal?

Tallinnas Tondi ülesõidul sai eile õhtul eakas naisterahvas rongilt löögi. Ka sügisel jäi seal üks meesterahvas rongi alla. Eelmise nädala lõpus juhtus traagiline õnnetus, kui Tallinnas Veerenni ülesõidul jäi noor naisterahvas rongi alla ja hukkus.



Tondi ülesõidul oli tipptunni ajal liiklus tihe. Kuigi neid, kes oleks end silmnähtavalt ohtlikusse olukorda pannud raudteed ületades ei olnud palju, siis jäi siiski silma palju kiirustajaid. Oli neid, kes tulevad trammi pealt ja kibekiiresti üle raudtee jooksevad, et jõuda napilt Balti jaama poolt tulnud rongi poole. Kusjuures silma jäi kamp kooliealisi lapsi, rasked ranitsad seljas, kes jooksid täiesti rongiga vastamisi, ootasid, kuni rong peatuses seisma jääb ja seejärel kihutasid rongile.



Raudteed ületanud Rein tõdes, et küllap võivad kõige ohtlikumad olukorrad sündida siis, kui tuleb üks rong ühelt, teine teiselt poolt, sest sellisel juhul ei pruugi inimesed tulevat rongi tähele panna.



Riina sõnul on ülesõit ohtlik küll ja kasu võiks olla jalakäijate tunnelist. Ta tõdes, et on tähele pannud küll olukordi, kus inimesed viimasel hetkel rongi eest läbi jooksevad.