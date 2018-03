Mart Luik: üllatav, aga toetan Riisalu plaani

«Ma sain ühel hetkel aru, et Aivar Riisalul on tõsine plaan see umbsõlm lahti harutada või kui see ei õnnestu, siis läbi raiuda. Täna oli esimene kord kolme aasta jooksul, kus me kuulsime linna juhtiva Keskerakonna esindaja suust mööndust, et jah, tegelikult me ei oska ja ei saa panka teha ning tuleb otsida muud lahendust,» ütles Luik volikogu istungil.

«Nüüd ongi abilinnapea tulnud välja lahendusega, mis on ennekõike Keskerakonna näo päästmise operatsioon. Mina olen valmis seda sammu toetama, sest minu meelest on opositsiooni ülesanne tulla selliste olukordade lahendamisel poolele teele vastu. Väga oluline on esimene samm, mis tehakse 13. märtsil, kui tulundusühistu üldkoosolekul otsustatakse loobuda pangaks hakkamise plaanist, see vormistatakse ka põhikirjaliselt ära ja nagu ma olen aru saanud, kaob ühistu nimetusest ka panga nimetus,» lisas ta.

«Kui Tallinnal on poliitiline tahe osaleda ühe panga tegevuses, siis oleks kõige lihtsam kutsuda Eesti Ühistupanka paigutatud raha koju tagasi, seejärel omandada osalus ilma igasuguste vahelülideta, aga paraku meil on see Savisaare taskupanga tegemise ebaõnnestunud aktsioon. Püüame sellele leida mingi toimiva lahenduse. Sest Keskerakonna inimestel on õigus selles osas, et kapitalil on rahvus. Ja selles kontekstis Tallinna osalus ühes Eesti kapitalil põhinevas krediidiasutuses väikese osanikuna polegi paha mõte. Olgem ausad, COOP Pank ei vaja ju meie kuut miljonit, ta vajab üht soliidse staatusega osanikku,» nentis Luik.

Ta selgitas, COOP Pank ise ei ole juriidiliselt ühistu, aga tema enamusaktsionär on Eesti Tarbijate Keskühistu, mis ongi ühistulise liikumise kõige olulisem institutsioon ja COOP Pank plaanib näiteks täita selle tühiku, mille Rootsi pangad on jätnud maapiirkondadesse. «Rootsi pangad on lihtsalt jätnud maainimesed ilma pangata. Kuna COOP Pank plaanib selle tühiku täita, siis mulle tundub see väga ülla eesmärgina. Ja kui mõistlikel tingimustel õnnestuks omandada COOP Pangas osalus, siis linn võiks seda teha tulundusühistu kaudu. Seal tegeleksid selle asjaga professionaalid ja Tallinna linn teeniks sealt reaalset tulu. Seetõttu ma leian üllatuslikult, et olen valmis seda eelnõu toetama,» ütles Luik.