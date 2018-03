Rajasalu nõuab Merivälja kooli direktori vallandamist

«Möödunud nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe hoidis kooli palgal oma abikaasat, keda süüdistatakse tütarlaste ahistamises ja poega, kes mõisteti süüdi narkokuriteos. Kuigi tänaseks on mõlemad isikud ametist vabastatud, on lubamatu, et sellised inimesed üldse koolis töötata said,» ütles Rajasalu, kes on ka Pirita linnaosakogu esimees. ning lisas, et Merivälja kooli hoolekogu on seoses koolis kehalise kasvatuse õpetajana töötanud direktori abikaasa tegevusega pöördunud korduvalt ka Tallinna haridusameti poole ning esitanud avalduse politseisse seksuaalse ahistamise kohta. Samuti valmistas Rajasalu sõnul Merivälja kooli lastevanematele muret koolis töötanud direktori poeg, kelle kohus on süüdi mõistnud vähemalt kümnele inimesele narkootilise joobe tekitamiseks mõeldud koguses kokaiini omamises.