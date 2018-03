Taavi Aas: märtsipommitamise ohvrid väärivad mälestusküünalt

«Me jääme mäletama neid ohvreid ja see päev väärib mälestusküünalde süütamist. Süüdates küünla sõjaohvrite mälestuseks, oskame me hinnata rahu, väärtustada turvatunnet ja kalliks pidada meie igapäevast kindlust ning stabiilsust. Oskame hinnata ka seda, et Eesti on rahulik riik, mis on kaitstud ja vaba ning meie kodulinn ohutu paik,» lisas Aas.