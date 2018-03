Galerii: Pirital avatud nostalgiline näitus meenutab 1980. aasta olümpiaregatti

«Mul on rõõm, et spordimuuseumi kõige suurem ja tähendusrikkam kollektsioon on jõudnud väikese killuna oma päris koju Tallinna purjeregati toimumispaika,» ütles Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht Siim Randoja. «Eriti hea meel on, et lisaks originaalsetele värvifotodele on näitusel eksponeeritud ka esemeid alates olümpiatõrvikust kuni kõigile eestlastele tuttavate tarbeesemeteni.»

«Avaürituse populaarsus/rahvarohkus kinnitab, et meil on põhjust uhkusega meelde tuletada, kuidas Eesti on samuti olümpiamänge võõrustanud,» rääkis Tallinki hotelliketi juht Peter Roose. «Endine olümpiaküla, mis on praeguseks hotellina tegutsenud pea 40 aastat, on kõige sobivamaks paigaks toonase melu esitlemiseks ja lugude jutustamiseks. Kuna hotell on alati avatud, siis on külalised oodatud näitusega tutvuma igal nädalapäeval,» lisas Roose.