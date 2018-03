Kohtuprotsessi algus Metropoli tulistamises süüdistatava üle lükkus edasi

Politsei tuvastas kahtlustatavate isikud peatselt, kuid peamine kahtlustatav põgenes ning asus end varjama. Hiljem tuvastati menetluse käigus, et ta on põgenenud Hispaaniasse. Teavitati Hispaania kolleege, kes pidasid mehe Euroopa vahistamismääruse alusel kinni 13. juulil 2017. Kahtlustatav toodi augustis Eestisse ning ta viibib tänaseni kohtu loal vahi all. Talle on esitatud süüdistus avaliku korra raskes rikkumises ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.