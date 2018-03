Linnaosavalitsus küsitleb Lasnamäe elanikke turu vajalikkuse asjus

Linnaosavalitsuse hinnangul on selge, et sellisel kujul turg enam ei toimi ega täida ülesannet, mida elanikud reaalselt vajavad. Lasnamäe linnaosavanema Maria Jufereva sõnul on Punasel tänaval asuv Lasnamäe turg suurema osa ajast inimtühi. «Ootame elanikelt tagasisidet, kas kasvav supermarketite arv on kahandanud turu vajalikkust ning tänane Lasnamäe ei vajagi turgu,» selgitas Jufereva.