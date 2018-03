Tallinnas on elukohajärgse kooli määramiseks esitatud 3000 taotlust

Tallinnas on rahvastikuregistri andmetel ligi 4800 last, kes peaksid kooli tulema 1. septembril 2018. Ülelinnalise vastuvõtuga kooli on koha saanud ligikaudu 500 õpilast, kelle vanematel ei ole enam vaja taotlust esitada. Seega on oodata on veel ligikaudu 1400 taotlust.