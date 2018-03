Tallinn värvub Püha Patricku päeva puhul roheliseks

Tegemist on esimese ametliku Püha Patricku päeva rohestamisega Eestis, et tähistada ja tähtsustada Eesti ja Iirimaa vahelisi sõbralikke suhteid. Ürituse avavad ja linnarahvast tervitavad Iirimaa suursaadik Frank Flood ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf Vabaduse väljaku keskel orienteeruvalt kell 18.50. Kohal on ka Eesti Setterite Klubi iiri setterite esindusega.