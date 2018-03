Tallinna kaasaegseim lasteaed ehitatakse Piritale

«Pirita Kose lasteaia uue hoone ehitust oodati ligikaudu kümme aastat. Praegused ruumid on amortiseerunud ja äärmiselt kulukad üleval pidada. Õnneks valmib juunikuus uus hoone, mis loob juurde palju erinevaid võimalusi. Lasteaed saab endale kauni saali, valgusküllase klaasgalerii ja kaasaegsed rühmaruumid. Uus hoone mahutab tulevikus kuni 144 last, mis tähendab, et linnaosasse lisandub lasteaiakohti,» ütles Pirita linnaosavanem Alina Tubli.