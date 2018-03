Galerii: Peaminister tunnustas missioonidelt naasnud sõdureid

Peaminister rõhutas oma kõnes lähedaste tähtsust operatsioonidele saadetud kaitseväelaste toetamisel. «Ma tean, et alustada tuleb mõttega, et Eesti julgeolek algab Afganistanist, Malist, Liibanonist, et see algab seal kaugel, kus te turvalise maailma eest seisite. Aga ma alustan sellest, et Eesti julgeolek algab meie endi kodust, see algab tundest, et te olete hoitud ja tagasi oodatud,» ütles Ratas.