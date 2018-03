Kesklinnas otsitakse kadunud maamärke

«Ainuüksi viimase saja aasta jooksul olnud sõdade käigus, poliitilistel ja ka muudel põhjustel on linnapildist igaveseks kadunud hulgaliselt arhitektuuriliselt huvitavaid hooneid, mälestusmärke või muid elanike seas populaarseid kohti,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Eesti Vabariigi saja aasta tähistamiseks oleme nüüd algatanud ideekorje nimetuse all «Sajand siin», et koguda kesklinlastelt ettepanekuid, millised niinimetatud maamärkidest vääriksid meenutamist ja infotahvliga tähistamist.»