Raua saunas käis öösel varas

Sissemurdmine ajendab Kesklinna valitsust panustama täiendavatesse turvameetmetesse. 15. märtsi hommikul kella 7.30 paiku turvafirmale USS saabunud väljakutse andis märku, et Raua saunas ei ole asjad korras. Turvatöötajad saabusid kohale mõne minutiga, kuid ei märganud midagi kahtlast – uks oli lukus, aknaklaasid terved. Sissetungija oli muukinud lahti saunaruumi kitsa akna, selle kaudu hoonesse sisenenud ja akna sulgenud, teatas linnaosavalitsus.

Kesklinna vanem Vladimir Svet tänab politseid kiire tegutsemise eest ja loodab, et turvasalvestise avaldamisega saab politsei ka vajalikke vihjeid tulemuslikuks uurimiseks. Samas lisas Svet, et ka linnaosavalitsus kaalub ja kavatseb rakendada kõiki meetmeid, mis aitavad suurendada linnas turvalisust ning ennetada või kiiremini avastada õigusrikkumisi. «Raua sauna kinnistule on otstarbekas paigaldada täiendavaid turvakaameraid,» ütles Kesklinna vanem.