Tallinna keskkonnaamet palub lindude pesitsuse ajaks raied lõpetada

Pesitsusperioodiks loetakse ajavahemikku 1. aprillist kuni 31. juulini, mis tähendab, et suuremad kevadised raietööd tuleks lõpetada märtsikuu jooksul, teatas linnavalitsuse pressiesindaja reedel BNS-ile.

Keskkonnaamet soovitab pesitsusperioodile raideid üldse mitte planeerida. Kui seda siiski tehakse, tuleb enne raietöid veenduda, et puuõõnsustes ega võrades ei asuks linnupesasid. Looduskaitseseaduse järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude isendite, pesade ja munade tahtlik hävitamine või häirimine. Erandjuhtudel, kui on tegemist ohuga inimese tervisele või varale, annab riiklik keskkonnaamet loa pesa või isendi kõrvaldamiseks.