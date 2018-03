Linnaplaneerijad koguvad arvamusi Vana-Kalamaja tänava ruumilahenduse kohta

Oma arvamust saab avaldada aasta algul tutvustatud mobiilirakenduse AvaLinn kaudu. Rakenduse abil saab tutvuda uue avaliku ruumi lahendustega ning edastada linnaplaneerijaile oma ettepanekuid, avaldada poolehoidu või kriitikat. «Tahame väljatöötatud mobiiliäpi kasutusele võtta linnaruumiliste muudatuste pidevaks presenteerimiseks, et ideede sisu jõuaks lihtsamini inimesteni ning sellest saaks Tallinnas arvamuste kogumise platvorm,» selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

Arhitektide eesmärgiks Kalamaja peatänava kujundamisel on tabada Kalamaja atmosfääri ning anda sellele nägu, mis kõnetab nii kohalikke kui külalisi. Lahenduse keskmes on kohalik kogukond, kus soodustatakse elanike algatusi. Samal ajal peab Kalamaja peatänav väljendama ruumis ka olulisi tulevikusuundi nagu jagamismajandus ja säästlikkus, mille hulka kuulub ka näiteks loobumine isiklikust autost. Arvestada tuleb alternatiivsete liikumisviiside ning kohalike väärtustega nagu kasutatav mererand ja Kalamaja atmosfäär. Et soodustada tervislikku eluviisi, tuleb tähtsaks pidada ka õues viibimise ja sportimise võimalusi.