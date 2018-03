Nõmme elanike puulehed viiakse tasuta ära

Nõmme linnaosavanem Grete Šillis rääkis, et punaste lehekottide kampaania on linnaosa jaoks kulukaim heakorraalane ettevõtmine, mis toimub Nõmmel tänavu juba 15. korda. «Eelmisel aastal kulus selleks 46 000 eurot, kampaanias osalenud 4600 kinnistult viidi minema üle 468 tonni haljastujäätmeid,» ütles Šillis. «Soovi avaldanud kinnistutelt viiakse tasuta ära kuni kümme lehekotti. Kampaania on Nõmme kinnistuomanike seas populaarne ning sellist abi heakorratöödel hinnatakse,» lisas linnaosavanem.