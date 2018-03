Algavad ettevalmistustööd Reidi tee ehituseks

Linnapea Taavi Aas mainis, et Reidi tee projektis on tekkinud erinevatel põhjustel viivitusi, kuid nüüd saab trassi ettevalmistamisel praktiliste sammudega edasi liikuda. «Tallinlastele tähendab Reidi tee seni kasutuseta alade avamist linlastele, eriti paikades, kus praegu on mullavallid ja võsa,» ütles Aas.