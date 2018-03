Fotod: Mereakadeemia tondilossist sai luksuslik kortermaja

Arendaja ei varjagi, et maja on mõeldud eeskätt neile, kellele Lasnamäe piirkond meeldib, kuid keda sealse tüüpilise paneelmaja tase enam ei rahulda.

Kui Mereakadeemia mõne aasta eest Mustakivi teelt Koplisse kolis, seisis hoone mõnda aega tühjalt ning oli üsna nukras seisus. Tänaseks on maja nii seest kui väljast läbinud totaalse muutumise.

«Tegemist on eesti suurima korterelamu uusarendusega, siin on 297 korterit ja 312 parkimiskohta. Arendusprotsess oli pikem, aga ehitusprotsess kestis alla aasta ehk 330 päeva, mis tähendab, et valmis ca üks korter päevas,» rääkis Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud.

«Hea meel on tõdeda, et meil on 172 korterit müüdud ja päris paljud inimesed on siia ka juba sisse kolinud. Meie kontseptsioon oli pakkuda Lasnamäel sellist taset, mida meie arvates siin varem ei olnud. Ehk natuke teistsugust elukogemust, teistsugust mastaapi ja terviklikku lähenemist elukeskkonnale, kus hoone ja õueala on seotud ühtseks tervikuks. Hoone mastaap on nii suur, et siia on võimalik elanikele pakkuda ka mitmesuguseid lisaväärtusi elanikele,» lisas ta.

«Üks võtmekohti on fuajee, mis ei ole tüüpiline Lasnamäe korterelamu sissekäik, vaid siin on veidi rohkem avarust ja sisustust. Seda kõike oleme püüdnud hinnastada tänu projekti mastaapsusele siiski selliselt, et oleks võimalikult paljudele inimestele kättesaadav. Tänagi kaupleme korteritega, mille hind algab 70 000-75 000 eurost. See näitab ka hinnataset, kust me alustame. Kaheteistkümnendal korrusel on kõige kallimad korterid, millele on ostjad olemas,» rääkis Laud. Neljatoaline kaheteistkümnenda korruse korter maksab 255 000 eurot.

Viimased kaks korrust on hoonele peale ehitatud, sellepärast on seal ka toad kõrgemate lagedega. Samuti olid arendajal vabad käed hoone tiibade otstes, kus vanasti asusid evakuatsioonitrepikojad. Nende asemele on samuti ehitatud korterid mille aknad ulatuvad maast laeni.

Hoone katusel on terrassid. Lisaks üldkasutatavale katuseosale võib iga korteriomanik endale ka ca 6000 euro eest omandada privaatse, võrkaiaga piiratud katuseosa, kuhu teistel asja pole.

Hoone esimesel korrusel on kõigile majaelanikele kasutamiseks mõeldud laste mängutuba, täiskasvanutele orienteeritud peoruumid, samuti saun. Elanike käsutuses on veel pesumasinaruum, keldrikorrusel asuvad panipaigad ning eraldi hoiukoht saab olema ka jalgrataste ja lapsekärude jaoks.