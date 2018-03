Vana-Kalamaja tänav muutub atraktiivseks linnaruumiks

Projekti hinnanguline kogumaksumus on 2 195 500 eurot, millest projektile taotletav Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 1 819 000 eurot, moodustades abikõlblikest kuludest 85 protsenti, teatas linnavolikogu pressiesindaja.

«Praegune tänava ruumijaotus on autokeskne, kõnniteed on kitsad ning liikluskorraldus soosib autokasutust, sobilik kujundus ja haljastus puudub. Eesmärgiks on seatud erinevate liikumisviisidega arvestav, tänaval viibimist soodustav õdus ja atraktiivne keskkond. Võistlustöödelt oodati silmapaistvaid, kuid samas miljöötundlikke arhitektuurseid ettepanekuid ka Kalamaja keskväljaku ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavandatava jaamaväljaku kujundusele.»