Fotod: politseinikud käisid Lasnamäe tänavatel turvalisust loomas

Ida-Harju jaoskonna piirkonnavanem Margarita Ingel rõhutas, et turvalisuse eest ei vastuta ainult politseinikud, vaid iga inimene ise. «Kogukonna mure on ka meie mure. Soovime kogukonnaga suheldes neist teada saada ja võimalikke lahendusi pakkuda. Mul on väga hea meel, et elanikud ise on väga hakkajad ja soovivad panustada kodukoha turvalisusesse,» ütles Ingel.

Ingel tõi ka näite, et autodest vargusi saab ära hoida, kui kogukond pöörab ise tähelepanu sõidukitesse jäetud asjadele. «Näiteks ütleb üks naaber teisele, et tema autosse jäid asjad. Varga jaoks pole vahet, mis ese autosse jäeti. Isegi kui see on väheväärtuslik, on väga suur tõenäosus, et autosse murtakse sisse. Naabritevaheline infovahetus võib selle aga ära hoida,» lausus Ingel ja lisas, et loodab, et sarnased aktiivsed grupid tekiksid ka teistesse Lasnamäe piirkondadesse. «Ühiselt tehes saame alati parema tulemuse.»