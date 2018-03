Eesti Keskkonnateenused sai prügi vedamata jätmise eest trahvi

«Meil on teada, et Keskkonnateenuste ASil on olnud prügiveoauto juhtide leidmisega probleeme, kuid selle lahendamine on ettevõtte juhtimise küsimus, sest ettevõtteid, kes vedamisega edukalt hakkama saavad, on mitmeid,» sõnas Mark. «Samuti ei ole meie jaoks veenev, kui prügifirma osutab ebasobivale veograafikule, sest see graafik on välja töötatud nendega koostöös.»