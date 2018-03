Ardo Ojasalu: PBK saab varem või hiljem Taavi Aasale saatuslikuks

Eilsel Tallinna linnavolikogu istungil sõnas linnapea Taavi Aas, et PBK-s miljonite eurode eest saadete ostmisel on selge põhjus - nii saab propagandat teha.

«Eks väga palju määrab ära sisu, mida seal räägitakse ning me oleme näinud seda sisu ning põhjalike uurimistööde tulemusena on ju selgunud, et tegemist on propagandaga,» ütles Ojasalu.

Ta lisas, et nüüd tulebki vaadata, mis suunas see propaganda liigub. «Need muljed, mis minule sellest on jäänud, näitavad, et tegemist on propagandaga, mis lõhestab Eesti ühiskonda, kuna seal räägitakse teemadest, mis on ainult Putini Venemaa huvides. Need ei ole küll need huvid, mis aitaksid meie ühiskonda kuidagi ühendada,» lausus Ojasalu. «Loomulikult räägitakse seal kõrvale ka sellest, mida teeb Keskerakond, mis on selle erakonna poliitika ja miks peaks seda erakonda valima.»

Tema sõnul Aas isegi ei varjanud eilsel linnavolikogu istungil, et linnavalitsus teebki PBK-s propagandat ja ostab sinna massiivselt saated ja reklaame, et teised venekeelses kanalis eetrisse ei saaks. «See on selge, et varem või hiljem saab see teema oma lõpu ning ma olen seda ka varem avalikult öelnud, et Taavi Aasal saabub varem või hiljem see päev, kui ta peab Eesti üldsusele, ERJK-le ning ka politseile oma tegevuse kohta aru andma,» ütles Ojasalu.