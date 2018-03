Gonsiori tänava majades pole kolmapäeval kütet ja sooja vett, muudatused ka liikluskorralduses

Kolmapäeval kella 13-21-ni ühendatakse katlamaja kaugküttevõrguga ja sel ajavahemikul on kütte ja sooja vee varustuse katkestus mõnedes hoonetes Gonsiori, Kollasel ja Kunderi tänavatel, kahes hoones Kuhlbarsi tänaval, ühes Tartu maanteel ja ühes Laulupeo tänaval asuvas hoones, teatas Utilitase pressiesindaja BNS-ile. Konteinerkatlamaja töötab augusti lõpuni.

Utilitas on soojusvarustuse katkestusest teavitanud hoonete haldajaid. Katkestusega seotud teave on leitav Utilitase veebilehel https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused-tallinn/ või Tallinna linna infotelefonil 1345.

Teisipäevast kuni kolmapäeva kella 18-ni on sissesõit Gonsiori tänavalt Kuhlbarsi tänavale ning väljasõit Kuhlbarsi tänavalt Gonsiori tänavale suletud. Alates kolmapäeva kella 18-st kuni Gonsiori tänava peamagistraali rekonstrueerimistööde lõpuni augustis on liiklus Kuhlbarsi tänaval avatud, kuid konteinerkatlamaja juures on liiklus ajutiselt ümber korraldatud ja Utilitas palub järgida ajutisi liiklusmärke.