Politseinikud kontrollisid Harjumaal bussides turvavöö kasutamist

«Seekord piirdusid politseinikud bussijuhtide ja reisijate hoiatamisega. Aga kui tulevikus näeme bussi astudes tuttavat vaatepilti, kus inimesed üritavad kiiresti vööd peale panna, siis ei saa välistada, et hakkame järgmistel kordadel lahtise turvavööga reisijaid karistama,»ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein.

Politseinik tuletas meelde, et võimalusel pannakse kinni ka oma pagas. «Ka kerge kohver või kott võib äkilise manöövri või pidurduse tõttu raskeid vigastusi tekitada. Hea oleks, kui suured kohvrid oleksid bussi pagasiruumis või kinnitatud nii, et need ei pääseks liikuma,» sõnas Rein.