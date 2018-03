Wismari alajaama roninud kass põhjustas Kassisabas elektrikatkestuse

Päästeameti pressiesindaja sõnul sai 11.58 häirekeskus teate, et Wismari tänava alajaamas käis pauk ja tuleb suitsu. Majast kadus ka elekter. Sündmuskohale jõudnud päästjad avastasid, et alajaama oli roninud kass, kes takerdus juhtmetesse.



Elektrilevi katkestuse kaardil oleva info järgi on Kassisaba asumis elektrita 102 majapidamist. Elektriühendus taastatakse kahe tunni jooksul.