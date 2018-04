Solman: Aas võiks TLT nõukogu esimehe palga eest ka midagi sisulist teha

«Tallinna Linnatranspordi AS ei ole väike asutus. Selle ettevõte käive oli möödunud aastal 335 000 eurot ning selle nõukogust ja juhatusest on saanud mugav teenistuskoht mitme mõjuka keskerakondlase jaoks. Linnatranspordi AS nõukogu liikmed on linnapea Taavi Aas, Kalev Kallo, Toivo Tootsen, Toomas Vitsut, Erki Savisaar ja Siret-Kotka Repinski ja juhatusse kuulub Enno Tamm. Tuletan meelde, et Taavi Aas võtab hea meelega vastu tuhande eurost kuutasu kuulumise eest Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogusse. Nüüd oleks aeg selle tasu eest ka midagi sisulist teha,» ütles Solman.