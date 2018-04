Taavi Aas: IRL kasutab TLT skandaali tasuta linnatranspordi kaotamiseks

«Korruptsioonijuhtumi ja erastamisjutu ühte patta panek oleks viga,» ütles Aas ja lisas, et iga korruptsioonijuhtum on Tallinna linna jaoks must päev. Selle vastu saab linnapea sõnul parema sisekontrolli, parema jälitustegevuse ja kõrgema seesmise eetikaga töötajate abil. «Kahjuks kõiki 13 000 inimest, kes linnasüsteemis töötavad, me iga hetk kontrollida ei suuda.»

«IRLi soovitatud erastamisele järgneks üsna loogiliselt ka tasuta ühistranspordi kaotamine, sest eraettevõtte eesmärk on ennekõike kasum,» sõnas Aas ja lisas, et IRL on teinud suvel ja sügisel mitmeid kriitilisi avaldusi tasuta ühistranspordi suhtes Tallinnas. «Praegu riigis rakendatava tasuta ühistranspordi suhtes on nad otseselt vaenulikud,» ütles Aas.

Aas hinnangul on IRLi volikogu saadiku Riina Solmani kriitika linnaettevõtte efektiivsuse osas ebatäpne. Linnapea sõnul on tänasele tagasilöögile vaatamata linnatransport õiges suunas arenenud ja oleks väär seda nõrka momenti kasutada ettevõtte vastu.