Merivälja tee remondi ajal rakendatakse muutsuunalist liiklust

Tööd toimuvad Merivälja teel Randvere tee ja Ranna tee vahelises lõigus. Plaanis on rakendada 2+1 sõidurajaga muudetavat liikluslahendust, kus hommikul saab sõita kahe sõidurajaga linna suunas ja õhtul kahe sõidurajaga Viimsi suunas, teatas linnavalitsuse pressiteenistus. Tööde tsoonis kehtib liikluspiirang kuni 30km/h.

Töid tehakse etapiviisiliselt, töölõikude kaupa. Taastusremonttöid Merivälja teelõigus Randvere tee ja Ranna tee vahelisel lõigul teeb AS TREF Nord. Tööde maksumus on 659 000 eurot ja ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuni 2018. Liiklejatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.